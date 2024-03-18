iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме

Франческо не ожидал такого старта от своего бывшего одноклубника и соотечественника.
Вчера, 21:03
ФРанческо Тотти
ФРанческо Тотти

Легенда итальянской Ромы Франческо Тотти прокомментировал старт своего не менее легендарного бывшего одноклубника и партнера по сборной Италии Даниэле де Росси на посту главного тренера "волков".

По словам Франческо, его удивили успехи Даниэле, потому что он думал, что ему потребуется время.

"Я не ожидал, что у него сразу все получится. Но я надеялся! Он доказывает, что может быть отличным тренером. Я, как и все фанаты Ромы, верю, что он продолжит добиваться успехов.

"Рома - сложный клуб. Даниэле знает город и фанатов, поэтому он сочетает воедино все элементы, чтобы дать максимальный эффект", - цитирует Тотти портал Football Italia. 

Отметим, что с де Росси во главе римляне победили в 7 из 9 матчей Серии А и прошли Фейенорд и Брайтон в Лиге Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Франческо Тотти Даниэле Де Росси

Статьи по теме

Лидер Ромы получил очередную травму Лидер Ромы получил очередную травму
Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы Задели за живое: Фанаты Брайтона дали мощный ответ римским ультрас на оскорбления Королевы
Ливерпуль встретится с Аталантой, Трубин - с обидчиком Шахтера: определились пары 1/4 финала Лиги Европы Ливерпуль встретится с Аталантой, Трубин - с обидчиком Шахтера: определились пары 1/4 финала Лиги Европы
Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд Рома после ухода Моуриньо установила клубный рекорд
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:22
Реал пожаловался на судью, который не внес в рапорт оскорбления в адрес Винисиуса от фанов Осасуны
Вчера, 23:48
Европа23:48
Мудрик высказался о возможности выступить на Олимпиаде
Европа23:18
Боруссия определилась с возможным выкупом Санчо
Бокс22:55
Усик признался, почему не отправил Джошуа в нокаут
Европа22:46
Срна - самый забивной правый защитник в 21 веке
Евро-202422:25
Босния и Герцеговина - Украина: прогноз на полуфинал отбора на Евро-2024 21.03.2024
Бокс22:15
Бой Богачука и Фундоры отменен - американец проведет поединок с Тимофеем Цзю
Украина22:10
Фанат киевского Динамо погиб на войне с россией
Другие страны21:50
Дэвид Бекхэм упал со сноуборда и потерял сознание
Европа21:36
Месси пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK