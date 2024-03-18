Тотти прокомментировал начальные успехи де Росси в Роме

Франческо не ожидал такого старта от своего бывшего одноклубника и соотечественника.

Легенда итальянской Ромы Франческо Тотти прокомментировал старт своего не менее легендарного бывшего одноклубника и партнера по сборной Италии Даниэле де Росси на посту главного тренера "волков".

По словам Франческо, его удивили успехи Даниэле, потому что он думал, что ему потребуется время.

"Я не ожидал, что у него сразу все получится. Но я надеялся! Он доказывает, что может быть отличным тренером. Я, как и все фанаты Ромы, верю, что он продолжит добиваться успехов.

"Рома - сложный клуб. Даниэле знает город и фанатов, поэтому он сочетает воедино все элементы, чтобы дать максимальный эффект", - цитирует Тотти портал Football Italia.

Отметим, что с де Росси во главе римляне победили в 7 из 9 матчей Серии А и прошли Фейенорд и Брайтон в Лиге Европы.

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