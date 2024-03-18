Срна - самый забивной правый защитник в 21 веке

Хорват вошел в символическую сборную с Месси и Роналду.

Портал Score90 составил символическую сборную из самых забивных игроков на своей позиции в 21 столетии.

Среди игроков в этом составе оказался и легенда УПЛ и донецкого Шахтера Дарийо Срни, который занял место правого защитника с 72 голами.

В линии атаки конечно же есть Криштиану Роналду и Лионель Месси с 879 и 826 голами соответственно, а компанию им составил Роберт Левандовски с 644 забитыми мячами.

Напомним, ранее Срна рассказал, почему считает этот состав Шахтера лучшим в истории.

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