Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер сильнейшим в истории

Дарио Срна объяснил, почему считает современный Шахтер самой сильной командой в своей истории.

Напомним, ранее спортивный директор "горняков" назвал нынешний состав Шахтера сильнейшим в истории. В студии УПЛ ТБ хорвата попросили объяснить свои слова.

Ведущий уточнил, не недооценивает ли Дарио ту команду, в которой играл когда-то сам и не слишком ли большой комплимент для нынешней.

"Я думаю, что они недооценили эту команду. Сегодняшнюю. Почему? Потому что играть на Донбасс Арене, когда у тебя свой дом, своя база, каждую игру 55 тысяч человек - это одно. Но играть во время войны, где вот с Александрией 4 раза останавливалась игра из-за сирены...

Пацаны не живут со своими семьями. Мы играем что во Львове, что в Киеве, что в Гамбурге, что в Варшаве - это слишком сильно влияет на психологию футболиста.

Когда я говорю, что мы построим самый сильный Шахтер в истории, я в этом уверен. Поэтому я еще раз говорю, критика должна быть, но за нас никто не должен переживать. Мы знаем, что мы делаем, мы добьемся успеха", - рассказал Срна в прямом эфире.

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