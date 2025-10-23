"Это сейчас самое важное": Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна перед матчем второго тура основной стадии Лиги конференций против польской Легии высказался о выступлении команды в этом турнире.

Представитель "горняков" отметил, что их первоочередной целью является выход в плей-офф.

"Это будет специфический матч, но стадион будет полон, и я ожидаю тяжелого поединка. Мы сыграем против сильного клуба. Мы хотим победить и наслаждаться возможностью играть в футбол. Мы благодарим Варшаву и Краков и поляков в целом, за возможность играть в вашей стране.

Это наше первое выступление в этом соревновании. Прошлый сезон был для нас неудачным, но Челси также играл в Лиге конференций, а теперь они вернулись в Лигу чемпионов. Мы двигаемся шаг за шагом, недавно мы продали Кевина. Это, конечно, непростой период для нас.

Прежде всего, мы хотим выйти в плей-офф. Это сейчас самое важное, а после этого может случиться все, что угодно", - приводит слова Срны Przeglad Sportowy.

Матч Шахтер - Легия будет сыгран в четверг, 23 октября, в польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 19:45 по киевскому времени.

