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Боруссия определилась с возможным выкупом Санчо

"Шмели" готовы заплатить нужную сумму за Джейдона.
Вчера, 23:18
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Боруссия Дортмунд определила дальнейшую судьбу Джейдона Санчо.

Как сообщают немецкие журналисты Флориан Плеттенберг и Патрик Бергер, "шмели" довольны выступлениями англичанина и готовы выкупить его у Ман Юнайтед.

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Боруссия сможет заплатить за полноценный выкуп вингера 30 млн евро. Переговоры с манкунианцами относительно структуры потенциальной сделки состоятся в ближайшие недели.

Отметим, что во второй половине сезона после возвращения в Боруссию Санчо провел 10 матчей, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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