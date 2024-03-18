Реал нацелился на таланта Манчестер Юнайтед

Мадридский Реал намерен усилить линию атаки.

Как сообщает издание Defensa Central, "сливочные" заинтересованы в услугах вингера МЮ Алехандро Гарначо. Аргентинец нравится лично президенту мадридцев Флорентино Пересу.

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Отмечается, что Перес хочет встретиться с игроком через месяц, 17 апреля, когда он будет в Манчестере на игре его команды против Манчестер Сити, чтобы убедить Гарначо присоединиться к испанскому гранду.

Стоит сказать, что 19-летний футболист является уроженцем Мадрида, но воспитывался в академии Атлетико Мадрид.

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