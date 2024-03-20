Лидер Арсенала создал свой фирменный соус

Попробовать кулинарное творение Букайо Сака можно будет только в Англии.

Лидер Арсенала Букайо Сака попробовал себя в новом амплуа.

Как сообщают английские СМИ, Сака создал свой фирменный соус в коллаборации с сетью фастфудов Nando`s на основе соуса Peri-Peri.

Вкус кулинарного творения английского вингера описывают, как: среднеострый, сладкий с огненной ноткой, что делает его уникальным. В состав входит сочетание дымчатого барбекю и томатного соуса, что является любимыми вкусами Букайо.

Отмечается, что попробовать соус можно будет только в тех заведениях Nando`s, которые расположены на территории Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА.

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