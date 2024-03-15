Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА
Букайо посетил матч Бостон Селтикс и Финикс Санз.
Игрок лондонского Арсенала Букайо Сака развлек себя посещением поединка НБА.
Английский вингер побывал на игре между Бостон Селтикс и Финикс Санз, в которой "кельты" одержали победу со счетом 127:112.
После матча Сака встретился со свингменом Бостона Джейленом Брауном и обменялся с ними игровыми футболками.
Отметим, что Браун летом прошлого года подписал с Селтикс контракт на 304 млн долларов, что является крупнейшей сделкой в истории всей лиги.
Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей игрового дня в НБА.
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