Сака обменялся футболками с самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА

Игрок лондонского Арсенала Букайо Сака развлек себя посещением поединка НБА.

Английский вингер побывал на игре между Бостон Селтикс и Финикс Санз, в которой "кельты" одержали победу со счетом 127:112.

После матча Сака встретился со свингменом Бостона Джейленом Брауном и обменялся с ними игровыми футболками.

Отметим, что Браун летом прошлого года подписал с Селтикс контракт на 304 млн долларов, что является крупнейшей сделкой в истории всей лиги.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех матчей игрового дня в НБА.

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