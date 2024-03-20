Сын Шевченко в запасе сборной Украины U-19 на матч против Северной Македонии

Стал известен стартовый состав сборной Украины U-19 на матч против сверстников из Северной Македонии.

Главная персона, о которой больше всего говорили перед этой международной паузой, а именно сын Андрея Шевченко Кристиан Шевченко на эту встречу остался на скамейке запасных. С первых минут также не сыграет полузащитник Шахтера Виктор Цуканов.

В старте же нашлось место, например, хавбеку Боруссии Дортмунд Даниилу Кревсуну.

Украина: Крапивцов - Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд - Ващенко, Кревсун, Гаджиев - Тутеров, Синчук, Пономаренко.

Запасные: Кравец, Гусев, Баденко, Ермачков, Стрюков, Цуканов, Кристиан Шевченко, Маткевич, Дубровный

Старт матча в 15:00 по Киеву.

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