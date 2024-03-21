Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Сака не сыграет в ближайших матчах.
Полузащитник Арсенала и сборной Англии Букайо Сака покинул тренировочный лагерь национальной команды из-за полученной травмы
Игрок не смог принять участие в сегодняшней тренировке и вернулся в расположение своего клуба.
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Пока не сообщается, какого именно рода повреждение получил Сака. На замену вингеру дополнительные игроки вызваны не будут.
Напомним, что в марте сборная Англии проведет матчи против команд Бразилии и Бельгии.
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