Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Сака не сыграет в ближайших матчах.

Полузащитник Арсенала и сборной Англии Букайо Сака покинул тренировочный лагерь национальной команды из-за полученной травмы

Игрок не смог принять участие в сегодняшней тренировке и вернулся в расположение своего клуба.

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Пока не сообщается, какого именно рода повреждение получил Сака. На замену вингеру дополнительные игроки вызваны не будут.

Напомним, что в марте сборная Англии проведет матчи против команд Бразилии и Бельгии.

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