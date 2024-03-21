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Ключевой игрок Арсенала покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Сака не сыграет в ближайших матчах.
Сегодня, 21:21
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Полузащитник Арсенала и сборной Англии Букайо Сака покинул тренировочный лагерь национальной команды из-за полученной травмы

 Игрок не смог принять участие в сегодняшней тренировке и вернулся в расположение своего клуба.

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Пока не сообщается, какого именно рода повреждение получил Сака. На замену вингеру дополнительные игроки вызваны не будут.

Напомним, что в марте сборная Англии проведет матчи против команд Бразилии и Бельгии. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал сборная Англии Букайо Сака

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