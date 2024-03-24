iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня

Якубу Аегбени считает, что в АПЛ были африканцы, которые намного лучше чем Мохамед.
Вчера, 22:14
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Бывший форвард Эвертона, Портсмута и ряда других клубов Якубу Аегбени высказал свое мнение о важности Мохамеда Салаха для АПЛ и африканского футбола.

По словам нигерийца, в Чемпионате Англии были африканцы, которые играют в футбол намного лучше чем египтянин.

Читай также: Мохамед Салах: статистика-2023/2024

"По моему мнению, Салах не является игроком мирового класса. Он не очень хорошо играет на мяче, и большинство его голов - это просто везение!

Нельзя сказать, что Мохамед Салах - лучший африканец, который играл в Премьер-лиге. Лучшие африканские игроки в Премьер-лиге - это Окоча, Дрогба, Кану, Яя Туре, Адебайор и Садио Мане", - сказал Аегбени.

Отметим, что Салах является лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди африканцев и входит в ТОП-10 среди всех игроков, которые играли в Чемпионате Англии, забив 154 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Мохамед Салах

Статьи по теме

Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб
Ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову Ряд топ-клубов АПЛ делал запрос по Судакову
АПЛ сняла с Ноттингема очки из-за нарушения финансовых правил АПЛ сняла с Ноттингема очки из-за нарушения финансовых правил
Искусственный интеллект определил самых сексуальных тренеров АПЛ - Де Дзерби вне топ-10 Искусственный интеллект определил самых сексуальных тренеров АПЛ - Де Дзерби вне топ-10
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Другие страны23:59
14-летний вундеркинд, которого подпишет Ман Сити, дебютировал в профессиональном футболе
Европа23:27
Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска
Европа23:08
Лидер сенсационного Байера высказался о возможности сменить клубную прописку
Европа22:50
14 побед в 14-ти матчах: Женская команды Барселоны снова разгромила Реал
Европа22:41
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа22:35
Агуэро: Я хотел бы вернуться на поле
Киберспорт22:22
PGL Major Copenhagen 2024: стали известны все участники плей-офф
Европа22:14
Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня
Киберспорт22:11
NaVi вышли в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Европа21:58
Магуайр преждевременно покинул расположение сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK