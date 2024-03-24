Экс-игрок Эвертона: Салах - не игрок мирового уровня

Якубу Аегбени считает, что в АПЛ были африканцы, которые намного лучше чем Мохамед.

Бывший форвард Эвертона, Портсмута и ряда других клубов Якубу Аегбени высказал свое мнение о важности Мохамеда Салаха для АПЛ и африканского футбола.

По словам нигерийца, в Чемпионате Англии были африканцы, которые играют в футбол намного лучше чем египтянин.

Читай также: Мохамед Салах: статистика-2023/2024

"По моему мнению, Салах не является игроком мирового класса. Он не очень хорошо играет на мяче, и большинство его голов - это просто везение!

Нельзя сказать, что Мохамед Салах - лучший африканец, который играл в Премьер-лиге. Лучшие африканские игроки в Премьер-лиге - это Окоча, Дрогба, Кану, Яя Туре, Адебайор и Садио Мане", - сказал Аегбени.

Отметим, что Салах является лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди африканцев и входит в ТОП-10 среди всех игроков, которые играли в Чемпионате Англии, забив 154 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!