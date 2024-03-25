Залог за Дани Алвеса заплатил один из бывших игроков Барселоны - журналист

Но не Неймар.

В СМИ появилась информация, благодаря кому Дани Алвесу удалось досрочно выйти из тюрьмы

По информации катарского журналиста Мабхута Аль-Марри, который проживает в Барселоне, залог за бразильца внес Мемфис Депай.

Аль-Марри также заявляет, что информация о том, что вытащить Алвеса из тюрьмы мог Неймар является неправдивой. Соотечественник Дани якобы наоборот уклонялся от уплаты необходимой суммы.

Напомним, ранее экс-игрока Барселоны выпустили из тюрьмы после того, как за него внесли залог в размере 1 млн евро.

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