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Челси, Арсенал и ПСЖ поспорят за лидера Наполи

Два английских и один французский клуб готовы удовлетворить запросы "партенопейцев".
Сегодня, 00:59
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Итальянский Наполи близок к тому, чтобы потерять Виктора Осимхена.

Как сообщает издание Il Matino, Челси, Арсенал и ПСЖ являются главными претендентами на нигерийца, которые развернут за него битву летом.

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Все три клуба готовы выложить за форварда 90 млн евро. В контракте Виктора есть клаусула в районе 120 млн евро, но Аурелидо де Лаурентис может уступить свою цену ввиду того, что Осимхен сам хочет покинуть клуб.

Источник отмечает, что футболисту надоел чемпионат Италии и он хочет бросить себе новый вызов.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 24 матча, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси ПСЖ Виктор Осимхен

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