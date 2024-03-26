Челси, Арсенал и ПСЖ поспорят за лидера Наполи

Два английских и один французский клуб готовы удовлетворить запросы "партенопейцев".

Итальянский Наполи близок к тому, чтобы потерять Виктора Осимхена.

Как сообщает издание Il Matino, Челси, Арсенал и ПСЖ являются главными претендентами на нигерийца, которые развернут за него битву летом.

Читай также: Стало известно, сколько Наполи готов заплатить за Судакова

Все три клуба готовы выложить за форварда 90 млн евро. В контракте Виктора есть клаусула в районе 120 млн евро, но Аурелидо де Лаурентис может уступить свою цену ввиду того, что Осимхен сам хочет покинуть клуб.

Источник отмечает, что футболисту надоел чемпионат Италии и он хочет бросить себе новый вызов.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 24 матча, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!