Роналду появился в Лиссабоне на новой Ferrari за 2 миллиона евро

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду появился на публике на новой машине.

Футболист прибыл в один из отелей Лиссабона, где жила национальная команда, за рулем Ferrari Daytona SP3.

Отметим, данный автомобиль стоит 2 миллиона евро без учета налогов. В мире таких моделей всего 599, при чем они все уже были зарезервированы до старта продаж.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Daytona SP3 имеет максимальную скорость в 340 километров в час, разгон от 0 до 100 происходит за 2,9 секунды, а мощность автомобиля составляет 839 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Роналду снялся в рекламе верблюжьего молока.

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