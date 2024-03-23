Роналду снялся в рекламе верблюжьего молока
Деньги не пахнут, в отличии от напитка, который смакует португалец.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду снялся в необычной рекламе молока.
Футболист в небольшом ролике берет из холодильника напиток, делает пару глотков и призывает отведать данный продукт.
Все бы ничего, однако компания Noug, новым лицом которой стал Роналду, специализируется на производстве и реализации верблюжьего молока, став первыми в данной отрасли.
К слову, в рекламном видео Криштиану призывает покупать безлактозное молоко в честь поста Рамадан.
Ранее сообщалось, что Роналду шокировал фанатов опухшими ногами.
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