iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилась судьба с контрактом Лунина в Реале

Украинец солидно прибавил после того, как получил шанс в команде.
Сегодня, 21:10
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пока не определился со своим будущем в мадридском Реале.

Как сообщает Marca, окончательное решение о подписании нового контракта с украинцем клуб решил отложить до лета.

"Возвращение в основу национальной сборной стало еще одной наградой для вратаря, который еще не продлил контракт с Реалом. Решение отложили на лето, а завершение сезона в качестве игрока старта может стать ключевым для него".

Действующий контракт Лунина с Реалом действует до лета 2025 года.

Напомним, Андрей перешел в мадридский клуб. За это время он трижды отдавался в аренду. В текущем сезоне он стал первым номером после травмы Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал поздравил Лунина с выходом на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию
Гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024 Гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024
"Прошу не хейта": украинец Потеря проведет бой с россиянином "Прошу не хейта": украинец Потеря проведет бой с россиянином
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Бывший тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Баварию
Европа21:10
Определилась судьба с контрактом Лунина в Реале
Евро-202420:48
Гол в ворота Украины признан лучшим в матчах плей-офф квалификации Евро-2024
ММА20:40
"Прошу не хейта": украинец Потеря проведет бой с россиянином
Биатлон20:16
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Киберспорт19:55
PGL Major Copenhagen 2024: Vitality уничтожили Cloud9 в четвертьфинале, матч Vitality Spirit - FAZE
Бокс19:48
"Cделаю это рано": Хэйни озвучил смелый прогноз на бой с Гарсией
Бокс19:41
Тренер украинского боксера тяжело ранен на фронте
Бокс19:20
"Это выглядит просто смешно": Фьюри раскритиковали за чрезмерные наезды на Усика
Украина19:16
Суперлига: Днепр разгромил Политехнику-Галичину во втором матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK