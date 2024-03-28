Определилась судьба с контрактом Лунина в Реале

Украинец солидно прибавил после того, как получил шанс в команде.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пока не определился со своим будущем в мадридском Реале.

Как сообщает Marca, окончательное решение о подписании нового контракта с украинцем клуб решил отложить до лета.

"Возвращение в основу национальной сборной стало еще одной наградой для вратаря, который еще не продлил контракт с Реалом. Решение отложили на лето, а завершение сезона в качестве игрока старта может стать ключевым для него".

Действующий контракт Лунина с Реалом действует до лета 2025 года.

Напомним, Андрей перешел в мадридский клуб. За это время он трижды отдавался в аренду. В текущем сезоне он стал первым номером после травмы Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал поздравил Лунина с выходом на Евро-2024.

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