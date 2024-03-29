Топ-клубы Европы нацелились на подписание ключевого игрока РБ Лейпцига
Ольмо может пойти на повышение.
Несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении хавбека РБ Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает Daily Mail.
Среди претендентов на игрока фигурируют Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси. Кроме того, интерес к футболисту проявляет Реал.
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Напомним, у Ольмо контракт с немецким клубом до 2027 года, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро, которые будут актуальны с лета.
В текущем сезоне на счету 25-летнего испанца три гола и четыре ассиста в 15-ти матчах Бундеслиги.
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