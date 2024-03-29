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Топ-клубы Европы нацелились на подписание ключевого игрока РБ Лейпцига

Ольмо может пойти на повышение.
Сегодня, 11:18
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении хавбека РБ Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди претендентов на игрока фигурируют Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси. Кроме того, интерес к футболисту проявляет Реал.

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Напомним, у Ольмо контракт с немецким клубом до 2027 года, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро, которые будут актуальны с лета.

В текущем сезоне на счету 25-летнего испанца три гола и четыре ассиста в 15-ти матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг дани ольмо

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