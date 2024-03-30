Наполи - Аталанта: результат матча 30.03.24

Подопечные Кальцоны так и не смогли поразить ворота.

В субботу, 30 марта, Наполи принимал на своем поле Аталанту, оба клуба борются за зону еврокубков, потому три очка были очень важны.

Команды сразу же разменялись острыми моментами, а после этого хозяева перешли в очень долгую и затяжную атаку. Однако счет открыли именно гости, миранчук в сутулоке штрафной сумел пнуть мяч в ворота.

Наполи попытался ответить, но снова получил гол в свои ворота - Скамакка отлично пробил с 19-ти метров. Второй тайм начался с усилий Наполи отыграться, но мяч упорно не шел в ворота.

Практически весь второй тайм неаполитанцы давили, но под конец матча снова получили гол в свои ворота. Огромное количество нереализованных моментов привели к обидному поражению 0:3.

Статистика матча Наполи - Аталанта 30-го тура чемпионата Италии

Наполи - Аталанта 0:3

Голы: миранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 7 - 5

Фолы: 6 - 13

Атаки: 109 - 83

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