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Наполи - Аталанта: результат матча 30.03.24

Подопечные Кальцоны так и не смогли поразить ворота.
Сегодня, 15:25
Джанлука Скамакка / Getty Images
Джанлука Скамакка / Getty Images

В субботу, 30 марта, Наполи принимал на своем поле Аталанту, оба клуба борются за зону еврокубков, потому три очка были очень важны.

Команды сразу же разменялись острыми моментами, а после этого хозяева перешли в очень долгую и затяжную атаку. Однако счет открыли именно гости, миранчук в сутулоке штрафной сумел пнуть мяч в ворота.

Наполи попытался ответить, но снова получил гол в свои ворота - Скамакка отлично пробил с 19-ти метров. Второй тайм начался с усилий Наполи отыграться, но мяч упорно не шел в ворота. 

Практически весь второй тайм неаполитанцы давили, но под конец матча снова получили гол в свои ворота. Огромное количество нереализованных моментов привели к обидному поражению 0:3.

Статистика матча Наполи - Аталанта 30-го тура чемпионата Италии

Наполи - Аталанта 0:3
Голы: миранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 20 - 12
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 7 - 5
Фолы: 6 - 13
Атаки: 109 - 83

 

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