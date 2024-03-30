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Футбол

Миколенко пропустит украинское дерби против Борнмута

Зато Илья Забарный выйдет в старте.
Сегодня, 16:35
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Виталий Миколенко не примет участие в матче с Борнмутом.

Сегодня, 30 марта, состоится своеобразное украинское дерби - Борнмут Забарного примет дома Эвертон Миколенка.

Команды уже объявили составы, и если Илья в старте, то Виталий отсутствует в заявке.

Позднее Эвертон опубликлвал отдельный пост, в котором объяснил, что Миколенко пропускает поединок из-за болезни.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик попал в стартовый состав Челси.

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