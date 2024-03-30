Миколенко пропустит украинское дерби против Борнмута
Зато Илья Забарный выйдет в старте.
Виталий Миколенко не примет участие в матче с Борнмутом.
Сегодня, 30 марта, состоится своеобразное украинское дерби - Борнмут Забарного примет дома Эвертон Миколенка.
Команды уже объявили составы, и если Илья в старте, то Виталий отсутствует в заявке.
Up the Cherriesssss 🍒 pic.twitter.com/P3b7Re6Rdi— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 30, 2024
Today's Toffees! 👊#BOUEVE pic.twitter.com/56JEmEUdH0— Everton (@Everton) March 30, 2024
Позднее Эвертон опубликлвал отдельный пост, в котором объяснил, что Миколенко пропускает поединок из-за болезни.
Vitalii Mykolenko misses today's game through illness. 🤒 #BOUEVE pic.twitter.com/h6VJe7nBTx— Everton (@Everton) March 30, 2024
Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик попал в стартовый состав Челси.
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