Мудрик - в старте на матч против Бернли

Украинец получил шанс себя проявить после великолепной игры за сборную.

В рамках 30 тура АПЛ Челси сыграет против одного из аутсайдеров элитного дивизиона Бернли.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино определился с составом на матч. После уверенной игры за сборную Украины, в частности, забитого гола в ворота Исландии свой шанс выйти в старте лондонского клуба получил Михаил Мудрик.

Последний раз вингер до этого выходил в старте в матче английского чемпионата еще в прошлом году, когда его клуб играл против Кристал Пэлас 27 декабря.

Отметим, что в текущем сезоне в футболке Челси на счету Михаила 30 матчей во всех турнирах и 6 голов и 3 результативные передачи.

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