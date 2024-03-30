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Мудрик - в старте на матч против Бернли

Украинец получил шанс себя проявить после великолепной игры за сборную.
Сегодня, 16:25
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках 30 тура АПЛ Челси сыграет против одного из аутсайдеров элитного дивизиона Бернли.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино определился с составом на матч. После уверенной игры за сборную Украины, в частности, забитого гола в ворота Исландии свой шанс выйти в старте лондонского клуба получил Михаил Мудрик.

Последний раз вингер до этого выходил в старте в матче английского чемпионата еще в прошлом году, когда его клуб играл против Кристал Пэлас 27 декабря.

Отметим, что в текущем сезоне в футболке Челси на счету Михаила 30 матчей во всех турнирах и 6 голов и 3 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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