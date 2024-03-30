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Легендарный вратарь объяснил, почему назвал Винисиуса пи**ром

Хосе Луис Чилаверт отметил, что бразилец часто сам выступает провокатором.
Сегодня, 18:07
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Легендарный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт высказался о своем отношении к Винисиусу Жуниору.

По словам бывшего футболиста, он не считает, что унизил бразильца, когда обратился к нему в Twitter.

"Почему то, что я сказал Винисиусу было сильным? Потому что в этом есть здравый смысл? Почему он начал плакать? Он говорит, что хочет, чтобы черные люди могли жить лучше, что тогда мы, белые люди, должны делать? Мы должны совершить самоубийство? В чем проблема? Мы не должны искажать вещи

Дискриминация существует в Аргентине, во Франции, во всем мире. Когда я приехал в Аргентину из Парагвая, мне сказали, что я умираю с голоду, что я ворую деньги. Посмотрите на оскорбления со стороны аргентинской общественности.

В своем твиттере я написал, что футбол для мужчин. Когда в Парагвае мы говорим: "не будь под****", это вовсе не унизительно. Там были камеры Netflix, и он начал плакать. А что остается делать темнокожей женщине, которая зарабатывает 300 долларов и должна кормить 4 детей? Он играет за Реал Мадрид. Кроме того, он первым атакует соперников.

Когда бразильская полиция до смерти забила фанатов сборной Аргентины и Боки, где был Винисиус, который является примером лидерства в Бразилии? Они били парней, девушек и стариков. "Когда они бьют тебя, все хорошо, но потом ты их не уважаешь, и они начинают плакать", - сказал Чилаверт.

Напомним, ранее Чилаверт назвал Винисиуса пи**ром после того, как тот расплакался на пресс-конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор Хосе Луис Чилаверт

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