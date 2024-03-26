Легендарный голкипер - Винисиусу: Не будь пи**ром, футбол - для мужчин
Хосе Луис Чилаверт нецензурно унизил бразильца.
Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал нападающего Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
По словам имениотого голкипера, бразилец слишком сентиментальный - он расплакался на пресс-конференции после вопросов о расизме.
"Хлеба и зрелищ! А сам первым оскорбляет и атакует соперников. Не будь пи**ром, футбол для мужчин", - написал Чилаверт.
Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres.— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024
Ранее сообщалось, что Реал пожаловался на судью, который не внес в рапорт оскорбления в адрес Винисиуса от фанов Осасуны
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