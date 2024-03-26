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Легендарный голкипер - Винисиусу: Не будь пи**ром, футбол - для мужчин

Хосе Луис Чилаверт нецензурно унизил бразильца.
Сегодня, 16:20
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт раскритиковал нападающего Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

По словам имениотого голкипера, бразилец слишком сентиментальный - он расплакался на пресс-конференции после вопросов о расизме.

"Хлеба и зрелищ! А сам первым оскорбляет и атакует соперников. Не будь пи**ром, футбол для мужчин", - написал Чилаверт.

Ранее сообщалось, что Реал пожаловался на судью, который не внес в рапорт оскорбления в адрес Винисиуса от фанов Осасуны

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