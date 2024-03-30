Байер - Хоффенхайм: результат матча 30.03.24

В субботу, 30 марта, Байер принимал дома Хоффенхайм.

Хозяева ожидаемо завладели инициативой, но создать потенциально острый момент никак не удавалось. Как вдруг неожиданно на 33-й минут Максимилиан Байер выскочил один на один с Градецки и открыл счет.

Во втором тайме Байер продолжил давить, но гости очень грамотно оборонялись, а те моменты, когда "фармацевтам" удавалось доходить до ворот спасал Бауманн. Немецкий кипер провел невероятный матч отразив, казалось бы, невозмжные мячи.

В самом конце матча Андрих упустил верный момент, пробив в перекладину, но уже через минут хавбек получил мяч от партнера и сравнял счет. Казалось, Байер снова камбекнул и продолжит серию без поражений, но у парней Алонсо был другой план. Уже в компенсированное время Патрик Шик вырвал победу для своей команды.

Статистика матча чемпионата Германии Байер - Хоффенхайм

Байер - Хоффенхайм 2:1

Голы: Андрих, 88, Шик, 90+1 - Байер, 33

Ожидаемые голы (xG): 4.08 - 0.63

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 36 - 6

Удары в створ: 12 - 2

Фолы: 9 - 8

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