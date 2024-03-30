Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего в Брайтоне
Итальянец ответил на вопрос касаемо продления контракта.
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
"Подписание нового контракта с Брайтоном? На данный момент нет".
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"Мне нужно поговорить с Тони Блумом о плане клуба, чтобы решить свое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", - приводит слова итальянца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, действующий контракт Де Дзерби с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года.
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