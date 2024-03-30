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Де Дзерби выступил с заявлением касаемо своего будущего в Брайтоне

Итальянец ответил на вопрос касаемо продления контракта.
Сегодня, 19:25
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

"Подписание нового контракта с Брайтоном? На данный момент нет".

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"Мне нужно поговорить с Тони Блумом о плане клуба, чтобы решить свое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", - приводит слова итальянца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Де Дзерби с Брайтоном рассчитан до лета 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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