Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Член совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал отказ Хаби Алонсо уходить из леверкузенского Байера ради мюнхенцев.
По словам функционера, "красные" уже давно рассматривают других специалистов, поэтому, к такому развитию событий были готовы
"Решение Хаби остаться в Байере никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.
Хаби - достойный человек. Я знал его еще, когда работал в менхенгладбахской Боруссии и вел с ним переговоры, тогда он возглавлял вторую команду Сосьедада. Для меня было с самого начала очевидно, что он не покинет Леверкузен", - заявил директор немецкого гранда.
Напомним, ранее сообщалось, кто является фаворитом на пост тренера Баварии после отказа Алонсо.
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