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Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб

У мюнхенцев давно есть альтернативы.
Вчера, 21:38
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Член совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал отказ Хаби Алонсо уходить из леверкузенского Байера ради мюнхенцев.

По словам функционера, "красные" уже давно рассматривают других специалистов, поэтому, к такому развитию событий были готовы

"Решение Хаби остаться в Байере никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

Хаби - достойный человек. Я знал его еще, когда работал в менхенгладбахской Боруссии и вел с ним переговоры, тогда он возглавлял вторую команду Сосьедада. Для меня было с самого начала очевидно, что он не покинет Леверкузен", - заявил директор немецкого гранда.

Напомним, ранее сообщалось, кто является фаворитом на пост тренера Баварии после отказа Алонсо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хаби Алонсо

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