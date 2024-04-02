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Тренер Эвертона прокомментировал готовность Миколенко к следующему матчу

Виталий может сыграть в следующей игре.
Сегодня, 20:06
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко

Сегодня, 2 апреля, Эвертон на своем поле сыграет с Ньюкаслом.

Наставник "ирисок" Шон Дайч высказался о возможности Виталия Миколенко выступить в этом матче.

"Миколенко был болен, это не была травма. Вероятно, он восстановился за выходные", - заявил Дайч на пресс-конференции

Матч Эвертон - Ньюкасл состоится в 21:30 по киевскому времени.

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