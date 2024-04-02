Тренер Эвертона прокомментировал готовность Миколенко к следующему матчу
Виталий может сыграть в следующей игре.
Сегодня, 2 апреля, Эвертон на своем поле сыграет с Ньюкаслом.
Наставник "ирисок" Шон Дайч высказался о возможности Виталия Миколенко выступить в этом матче.
"Миколенко был болен, это не была травма. Вероятно, он восстановился за выходные", - заявил Дайч на пресс-конференции
Матч Эвертон - Ньюкасл состоится в 21:30 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!