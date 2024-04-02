Ньюкасл - Эвертон 1:1 результат и обзор матча АПЛ

Виталий Миколенко в матче с Ньюкаслом / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимал Эвертон.

На старте встречи "сороки" открыли счет - Исак реализовал момент, воспользовавшись пасом Барнс.

"Ириски" проваливали встречу, но за несколько минут до конца встречи получили пенальти. Калверт-Льюин успешно реализовал стандарт.

Ньюкасл имел все шансы увеличить победить, но времени не хватило.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел весь поединок на поле.

В турнирной таблице АПЛ Ньюкасл идет на восьмом месте, имея 44 балла. Эвертон занимает 16 строчку с 26 очками.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Эвертон

Ньюкасл - Эвертон 1:1

Голы: Исак, 15 - Калверт-Льюин, 88 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.48

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17-10

Удары в створ: 6-3

Фолы: 9 - 12

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