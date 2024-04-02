iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл - Эвертон 1:1 результат и обзор матча АПЛ

Команды обменялись голами в матче АПЛ.
Вчера, 23:28
Виталий Миколенко в матче с Ньюкаслом / Getty Images
Виталий Миколенко в матче с Ньюкаслом / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимал Эвертон.

На старте встречи "сороки" открыли счет - Исак реализовал момент, воспользовавшись пасом Барнс.

"Ириски" проваливали встречу, но за несколько минут до конца встречи получили пенальти. Калверт-Льюин успешно реализовал стандарт.

Ньюкасл имел все шансы увеличить победить, но времени не хватило.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел весь поединок на поле.

В турнирной таблице АПЛ Ньюкасл идет на восьмом месте, имея 44 балла. Эвертон занимает 16 строчку с 26 очками.

Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Эвертон

Ньюкасл - Эвертон 1:1
Голы: Исак, 15 - Калверт-Льюин, 88 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.48
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17-10
Удары в створ: 6-3
Фолы: 9 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ньюкасл Виталий Миколенко

Статьи по теме

Тонали, уже отбывающего дисквалификацию, обвинили в нарушении правил ставок Тонали, уже отбывающего дисквалификацию, обвинили в нарушении правил ставок
Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона Манчестер Сити нацелился на "нового Стоунза" из Эвертона
Дубль Силвы приносит Манчестер Сити легкую путевку в полуфинал Кубка Англии Дубль Силвы приносит Манчестер Сити легкую путевку в полуфинал Кубка Англии
Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Довбик и легендарный Шевченко: Жирона опубликовала красочный постер с украинцами
Европа00:45
Трубин и компания покидают Кубок Португалии, не сумев обыграть Спортинг
Европа00:10
Ювентус уверенно разбил Лацио в первом полуфинале Кубка Италии
Вчера, 23:54
Другие страны23:54
Роналду дважды забил со штрафного - Ан-Наср уничтожил соперника
Теннис23:44
Ястремская проведет первый матч на турнире в Чарльтсоне
Европа23:42
Борнмут легко обыграл Кристал Пэлас в довольно незрелищном матче
Европа23:35
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа23:28
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Ньюкаслом
Европа23:15
Манчестер Юнайтед снова потерял защитников
Европа22:50
Фенербахче отложил решение о выходе из Суперлиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK