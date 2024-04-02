Ньюкасл - Эвертон 1:1 результат и обзор матча АПЛ
В рамках 31-го тура чемпионата Англии Ньюкасл на своем поле принимал Эвертон.
На старте встречи "сороки" открыли счет - Исак реализовал момент, воспользовавшись пасом Барнс.
"Ириски" проваливали встречу, но за несколько минут до конца встречи получили пенальти. Калверт-Льюин успешно реализовал стандарт.
Ньюкасл имел все шансы увеличить победить, но времени не хватило.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел весь поединок на поле.
В турнирной таблице АПЛ Ньюкасл идет на восьмом месте, имея 44 балла. Эвертон занимает 16 строчку с 26 очками.
Статистика матча чемпионата Англии Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон 1:1
Голы: Исак, 15 - Калверт-Льюин, 88 (пен.)
Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.48
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17-10
Удары в створ: 6-3
Фолы: 9 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!