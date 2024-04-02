Борнмут - Кристал Пэлас: результат матча 02.04.24

Во вторник, 2 апреля, Борнмут принимал дома Кристал Пэлас.

Почти весь первый тайм команды катали мяч в центре поля без особых возможностей обострить, лишь в самом конце тайма зрители увидели момент с класным сейвом Хендерсона. И сразу после этого Эберечи Эзе открыл счет, однако ВАР отменил взятие ворот.

Во втором тайме игрока Борнмута стали играть острее и смелее, но недостаточно, чтобы забить. Зато свои немногочисленные моменты "вишни" использовали на полную, Клюйверт, как только получил мяч в отличной позиции, классным ударом в девятку наконец забил.

Илья Забарный провел на поле все 90 минут, но результативными действмия не отметился, зато благодаря победе Борнмут в упор приблизился к первой десятке.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Кристал Пэлас

Борнмут - Кристал Пэлас 1:0

Гол: Клюйверт, 79

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 1.48

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17-10

Удары в створ: 6-3

Фолы: 9 - 12

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