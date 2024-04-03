Бенфика - Спортинг: результат матча 02.04.24

Во вторник, 2 апреля, состоялся ответный поединок полуфинала Кубка Португалии между Бенфикой и Спортингом. После первого матча "львы" имели преимущество в один мяч.

Хозяева сразу же бросились вперед отыгрывать упущенное, и уже на 10-й минуте Рафа Силва открыл бы счет, если бы не офсайд. Но и это не охладило пыл хоязев, Бенфика создавала момент за моментом, но первый тайм так и остался безголевым.

А второй тайм начался гола Спортинга, Хьюлманн попал точно в девятку без шансов для Трубина. Сразу после этого "орлы" наконец сумели забить, но все еще горели в один мяч. К тому же Спортинг сразу же вдогонку забил еще один мяч, и снова украинский кипер ничем не мог помочь команде.

Но не прошло и 10 минут и Бенфика второй в этом матче сумела сравнять счет, Рафа Силва все же забил свой гол. Под конец матча гости решили закрепить преимущество, и тут уже пришлось попотеть Трубина, но украинец сумел подарить шанс команде на проход в финал. Но, "орлы" не сумели воспользоваться шансом, матч завершился со счетом 2:2, а в финал прошел Спортинг благодаря победе в первой игре.

Статистика матча Кубка Португалии Бенфика - Спортинг

Бенфика - Спортинг 2:2

Голы: Отаменди, 53, Силва, 64 - Хьюлманн, 47, Паулиньо, 55

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 21 - 15

Удары в створ: 5 - 6

Атаки: 116 - 81

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