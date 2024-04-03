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Футбол

Де Дзерби может возглавить топ-клуб Италии

Роберто предложили работу в Ювентусе.
Вчера, 21:51
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может вернуться на родину. Об этом сообщает издание hitc.com.

Ювентус планирует пригласить итальянца, если свой пост покинет нынешний наставник Массимилиано Аллегри.

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Отметим, сумма выкупа, прописанная в договоре специалиста с "чайками", составляет 15 миллионов евро.

После 29 туров АПЛ Брайтон занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Брайтон Роберто де Дзерби

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