Мюллер: Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась

Нападающий Баварии Томас Мюллер высказался о будущей встрече против Арсенала в рамках Лиги чемпионов.

"Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я уверен, что мы победим "канониров", – сказал немец в интервью Get German Football News.

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Напомним, Бавария встретится с лондонским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля.

Отметим, в рамках плей-офф ЛЧ лондонцы еще ни разу не сумели пройти мюнхенской клуб.

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