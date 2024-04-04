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Мюллер: Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась

Немец опасается предстоящего матча с лондонцами.
Сегодня, 21:50
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер высказался о будущей встрече против Арсенала в рамках Лиги чемпионов.

"Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась в прошлом. Предстоит много работы, но я уверен, что мы победим "канониров", – сказал немец в интервью Get German Football News.

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Напомним, Бавария встретится с лондонским клубом в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 апреля.

Отметим, в рамках плей-офф ЛЧ лондонцы еще ни разу не сумели пройти мюнхенской клуб.

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