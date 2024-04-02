iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В руководстве Баварии сомневаются в повторном приглашении Нагельсманна

Однако, у немецкого специалиста остались друзья.
Сегодня, 10:52
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

В Баварии не все одобряют возвращение Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Предложение пригласить специалиста, работающего в сборной Германии, остается актуальным. Сам Нагельсманн не против этого, однако сторонам предстоит долгий путь, чтобы договориться.

Читай также: Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб

Известно, что не все руководители Баварии уверены на 100%, что стоит возвращать его. Тем не менее, спортивный директор Макс Эберль поддерживает с ним постоянную связь и находится в хороших отношениях с тренером.

Напомним, Юлиан проработал в стане мюнхенцев с 2021 по 2023 год, выиграв чемпионат и Суперкубок Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб
Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии Нагельсманн и Де Дзерби - главные претенденты на пост тренера Баварии
Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге Наперекор Тухелю: Директор Баварии прокомментировал чемпионскую гонку в Бундеслиге
В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа14:53
В Реале задумываются над необходимостью подписывать нового защитника
Европа14:48
Новичок Шахтера поделился впечатлениями об Украине
Бокс14:30
Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой
Европа14:20
Владелец Челси встал на защиту футболистов клуба
Европа14:10
Довбик попал в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги
Европа13:55
Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси
Европа13:22
Определилось, сможет ли Левандовски сыграть против Реала
Европа13:17
Лидер Барселоны высказался о шансах на победу в Лиге Чемпионов
Бокс12:58
Чисора рассказал, что Фьюри не стоит делать в бою с Усиком
Европа12:51
Окружение Мбаппе негодует из-за его замены в матче с Марселем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK