В руководстве Баварии сомневаются в повторном приглашении Нагельсманна

В Баварии не все одобряют возвращение Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Предложение пригласить специалиста, работающего в сборной Германии, остается актуальным. Сам Нагельсманн не против этого, однако сторонам предстоит долгий путь, чтобы договориться.

Читай также: Директор Баварии высказался об отказе Алонсо возглавить клуб

Известно, что не все руководители Баварии уверены на 100%, что стоит возвращать его. Тем не менее, спортивный директор Макс Эберль поддерживает с ним постоянную связь и находится в хороших отношениях с тренером.

Напомним, Юлиан проработал в стане мюнхенцев с 2021 по 2023 год, выиграв чемпионат и Суперкубок Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!