В руководстве Баварии сомневаются в повторном приглашении Нагельсманна
В Баварии не все одобряют возвращение Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Предложение пригласить специалиста, работающего в сборной Германии, остается актуальным. Сам Нагельсманн не против этого, однако сторонам предстоит долгий путь, чтобы договориться.
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Известно, что не все руководители Баварии уверены на 100%, что стоит возвращать его. Тем не менее, спортивный директор Макс Эберль поддерживает с ним постоянную связь и находится в хороших отношениях с тренером.
Напомним, Юлиан проработал в стане мюнхенцев с 2021 по 2023 год, выиграв чемпионат и Суперкубок Германии.
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