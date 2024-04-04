Немецкий клуб предложил свой стадион Шахтеру для матчей Лиги чемпионов
У донецкого Шахтера появился новый вариант проведения матчей Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Если "горняки" не продолжат пользоваться стадионом Гамбурга, то могут переехать на арену Шальке. Это им предложили сами гельзенкирхенцы.
Как сообщает издание Sportbuzzer, "кобальтовые" разослали своим болельщикам опрос, в котором пытаются узнать, будут ли они посещать матчи украинского клуба в Еврокубках, если такая возможность появится.
"Шальке сейчас предлагает Шахтеру возможность сыграть свои игры Европы или Лиги чемпионов на нашей Фелтинс-Арене.
Наши клубы имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и товарищества. С начала конфликта в Украине мы поддерживаем инициативы и организации помощи, которые предлагают убежище и поддержку беженцам в Гельзенкирхене.
Открывая свои двери для Шахтера, мы не только протягиваем руку дружбы, но и пользуемся возможностью продемонстрировать гостеприимство нашей общины. Конечно, это сотрудничество имеет и экономический потенциал для нашего клуба.
Шальке приглашает всех принять участие в опросе. Отзывы помогут нам оценить потенциальную заполняемость стадиона во время этих захватывающих игр", - сказано в сообщении клуба.
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