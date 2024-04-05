В Реале верят, что Алонсо возглавит клуб после ухода Анчелотти

Испанец может вернуться в бывший клуб.

По информации издания Relevo, в Реале с нетерпением ожидают, что Хаби Алонсо возглавит команду после ухода Карло Анчелотти.

Недавнее заявление Алонсо о намерении остаться в Байере в следующем сезоне интерпретируется в Реале как сигнал о его желании дождаться предложения от мадридского клуба.

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Игроки Реала также активно обсуждают возможное пришествие Хаби, считая, что он стремится тренировать мадридцев после ухода из Байера.

Напомним, контракт Карло Анчелотти со "сливочными" рассчитан до лета 2025 года.

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