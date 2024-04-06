Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности

В рамках 32-го тура Арсенал легко разгромил Брайтон что помогло команде повторить клубный рекорд.

Перед матчем у "канониров" разница забитых и пропущенных голов была +48, а после матча этот показатель стал +51, что стало повторением достижения сезона-2004/05, когда подопечные тогда еще Арсена Венгера с таким показателем завершили чемпионат.

Также примечательно то, что Арсенал в этом году не проигрывал ни одной минуты по ходу встречи в 11 из 12 матчах во всех турнирах. Это самая длинная их серия с февраля по май 2005 года.

Отметим, что лондонцы по крайней мере временно возглавили таблицу благодаря победе в данном матче.

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