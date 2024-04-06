Брайтон - Арсенал: Обзор и результат матча Чемпионата Англии 06.04.2024

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Брайтон на своем поле встретил Арсенал.

"Канониры" были фаворитом в этой встрече, и имели полнейшее игровое преимущество с первых минут, но воплотить его в гол удалось не так быстро, как хотелось бы.

Лишь на 32-ой минуте гости смогли получить первый отличный шанс. Габриэль Жезус заработал своей команде право на пенальти, а реализовал 11-метровый Букайо Сака.

После этого еще ближе к концу тайма Хулио Энсисо имел неплохую возможность восстановить счет, а затем ему ответил Кай Гаверц, но ни один из этих моментов голевым не стал.

Во втором тайме доминация гостей продолжалась, но в гол она воплотилась только на 62-ой минуте встречи. Уже упомянутый Гаверц таки сумел отличиться, а ближе к завершению встречи он еще и стал автором голевой передачи, а Леандро Троссар довершил разгром "чаек".

Статистика матча Чемпионата Англии Брайтон - Арсенал

Брайтон - Арсенал 0:3

Голы: Сака, 31, Гаверц, 62, Троссар, 85

xG: 0.38 - 2.55

Удары: 10 - 20

Удары в створ ворот: 2 - 7

Владение мячом: 54% - 46%

Брайтон: Вербрюгген - Лемпти, ван Геке, Данк, Эступиньян - Балеба, Модер (Буонанотте, 63) - Энсисо (Педро, 63), Гросс, Адингра - Уэлбек (Фати, 76).

Арсенал: Рая - Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 72) - Эдегор (Виейра, 89), Жоржиньо, Райс - Сака (Мартинелли, 64), Гаверц (Нкетиа, 90), Жезус (Троссар, 64).

Предупреждения: Балеба - Салиба, Уайт

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