Форвард Арсенала высказался о хейте к себе

Кай Хаверц философски относится к тому, что фаны недолюбливали его.

Нападающий Арсенала Кай Хаверц, который набрал неплохую форму в последних матчах, высказался о хейте к своей персоне из-за неудачного начала сезона.

По словам немецкого футболиста, всем угодить невозможно, поэтому он спокойно к этому относился.

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"Доказать хейтерам, что они не правы, - это часть игры. Всегда есть люди, которые тебя не любят или говорят о тебе плохо

Я смирился с этим, потому что нельзя сделать всех счастливыми. Я стараюсь сделать счастливым себя и людей, которые мне важны", - цитирует слова Гаверца Фабрицио Романо.

Отметим, что в последних 8 матчах АПЛ на счету Кая 5 голов и 4 ассиста. Лишь в одном матче он не отметился результативным действием.

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