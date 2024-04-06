iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Арсенала высказался о хейте к себе

Кай Хаверц философски относится к тому, что фаны недолюбливали его.
Вчера, 23:34
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

Нападающий Арсенала Кай Хаверц, который набрал неплохую форму в последних матчах, высказался о хейте к своей персоне из-за неудачного начала сезона.

По словам немецкого футболиста, всем угодить невозможно, поэтому он спокойно к этому относился.

Читай также: Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности

"Доказать хейтерам, что они не правы, - это часть игры. Всегда есть люди, которые тебя не любят или говорят о тебе плохо

Я смирился с этим, потому что нельзя сделать всех счастливыми. Я стараюсь сделать счастливым себя и людей, которые мне важны", - цитирует слова Гаверца Фабрицио Романо.

Отметим, что в последних 8 матчах АПЛ на счету Кая 5 голов и 4 ассиста. Лишь в одном матче он не отметился результативным действием.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал

Статьи по теме

Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности
Арсенал ожидаемо победил Брайтон и временно возглавил таблицу АПЛ Арсенал ожидаемо победил Брайтон и временно возглавил таблицу АПЛ
Мюллер: Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась Мюллер: Это уже не тот Арсенал, с которым Бавария всегда уверенно справлялась
Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство Зинченко: Арсенал в матчах против Ман Сити и Ливерпуля показал, что готов бороться за чемпионство
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа01:12
Легенда Баварии отреагировал на сенсационный проигрыш абсолютному новичку Бундеслиги
Европа00:43
Спортинг переиграл Бенфику Трубина в "чемпионском матче"
Европа00:11
ПСЖ в резервном составе, но с Мбаппе не смог победить аутсайдера Лиги 1
Вчера, 23:58
Бокс23:58
"Нужно потерпеть": Джошуа высказался о потенциальных соперниках
Украина23:35
"Вообще не понимаю": Блогерша озадачила Судакова элементарной загадкой
Европа23:34
Форвард Арсенала высказался о хейте к себе
Европа22:59
Гвардиола - о подготовке к Реалу: Нет времени, чтобы смотреть их матчи
Европа22:37
Арсенал повторил клубный рекорд почти 20-летней давности
Бокс22:35
Промоутер Фьюри развеял предположения о скором бое с Джошуа
Европа21:59
Гвардиола отреагировал на историческое достижение де Брюйне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK