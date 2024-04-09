Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ

Френки Де Йонг и Педри не получили разрешение от врачей.

Барселона объявила заявку на предстоящий поединок против ПСЖ, и там не обошлось без сюрпризов.

В Париж вместе с командой полетят Френки Де Йонг и Педри, которые пропустили из-за травм более месяца.

✈️ The squad for #PSGBarça

Gavi will also join the team in Paris! 💙❤️ pic.twitter.com/ZBv90j6sz8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2024

Однако фанатам не стоит ждать появления на поле звездных хавбеков, ведь обоим врачи еще не разрешали играть.

Маловероятно, что Хави рискнет выпустить своих игроков без разрешения врачей, однако, если вдруг что, у испанца есть очень рискованный план Б.

Напомним, что поединок ПСЖ - Барселона состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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