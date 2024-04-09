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Ключевые игроки Барселоны вернулись в заявку команды, однако не сыграют с ПСЖ

Френки Де Йонг и Педри не получили разрешение от врачей.
Сегодня, 14:10
Френки Де Йонг и Педри / Getty Images
Френки Де Йонг и Педри / Getty Images

Барселона объявила заявку на предстоящий поединок против ПСЖ, и там не обошлось без сюрпризов.

В Париж вместе с командой полетят Френки Де Йонг и Педри, которые пропустили из-за травм более месяца.

Однако фанатам не стоит ждать появления на поле звездных хавбеков, ведь обоим врачи еще не разрешали играть.

Маловероятно, что Хави рискнет выпустить своих игроков без разрешения врачей, однако, если вдруг что, у испанца есть очень рискованный план Б.

Напомним, что поединок ПСЖ - Барселона состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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