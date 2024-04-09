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Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006

Филипп Сендерос положительно оценил подопечных Микеля Артеты.
Сегодня, 19:30
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Экс-защитник лондонского Арсенала Филипп Сендерос поделился мыслями о текущем составе команды.

По словам швейцарца, подопечные Микеля Артеты напоминают ему о команде сезона-2005/06, когда "канониры" дошли до финала Лиги чемпионов.

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"В последнее время было фантастически наблюдать за игрой. Вера в команду огромна, и когда они выходят на поле, у вас появляется ощущение, что они собираются убить другую команду. Кажется, это похоже на команду сезона 2005/06. 

Я не хочу сравнивать, но вы чувствуете, что когда они выходят на поле, то имеют правильный настрой, и это очень приятно видеть.

Это Арсенал, огромный футбольный клуб, и так должно быть. Я хочу сказать, что все в клубе проделали фантастическую работу, чтобы они могли соревноваться на этом уровне сейчас. От спортивного директора, правления, тренерского штаба, игроков, болельщиков - очень приятно видеть рост за последние несколько лет. Удивительно наблюдать за этим развитием", - заявил Сендерос в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что сегодня, 9 апреля, Арсенал проведет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии. Игра стартует в 22:00.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Брайтон

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