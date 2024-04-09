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Зинченко - в запасе на игру против Баварии

Украинец возможно освежит игру своей команды по ходу встречи.
Сегодня, 21:15
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Арсенал встретится с Баварией.

Микель Артета и Томас Тухель определились с составами. К сожалению, Артета не доверил место в старте Александру Зинченко.

Арсенал: Райа - Уайт, Салиба, Габриэль, Кивьер - Жоржиньо, Райс Эдегор - Сака, Гаверц, Мартинелли

Запасные: Рамсдейл, Гейн, Томиясу, Зинченко, Парти, Эльнени, Смит Роу, Виейра, Нельсон, Троссар, Жезус, Нкетиа.

Бавария: Нойер - Киммих, Дайер, де Лигт, Дэвис - Горецка, Лаймер - Сане, Мусиала, Гнабри - Кейн

Запасные: Перец, Ульрайх, Упамекано, Геррейру, Мин Дже, Мазрауи, Павлович, Коман, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Мюллер, Тель

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