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Интер намерена подписать победителя премии Golden Boy

Форвард может усилить состав лучшей команды Италии.
Сегодня, 15:44
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Миланский Интер заинтересован в подписании нового форварда и намерен договориться о контракте с Антони Марсиалем с Манчестер Юнайтед, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Французский нападающий, в последнее время лечащийся от травм, летом станет свободным агентом и может покинуть свою нынешнюю команду.

За красных дьяволов 28-летний форвард выступает уже девять лет, с коротким перерывом на аренду в Севилье.

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Напомним, в свое время Марсиаль стал обладателем престижной премии Golden Boy, однако вряд ли оправдал ожидания.

В нынешнем сезоне Антони сыграл всего в 19 матчах, при этом на поле находился суммарно чуть больше 10 часов. На его счету один гол в АПЛ и одно взятие ворот в Кубке Лиги, а также результативная передача в матче Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

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