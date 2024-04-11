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Английская лига сняла очки с клуба, который хотел купить Тайсон Фьюри

Похоже, что подняться в высший дивизион у них теперь не получится.
Сегодня, 16:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В результате слушания Английская Футбольная лига приняла решение оштрафовать клуб Лиги 2 (четвертый дивизион) Моркем снятием трех баллов в турнирной таблице, а на владельца клуба был наложен денежный штраф за невыполнение определенных выплат.

Таким образом, "креветки" опустятся с 12 на 14 место, а отставание от зоны плей-офф достигнет восьми очков, окончательно уничтожив все надежды клуба вернуться в Лигу 1, из которой они вылетели в сезоне-2021/22.

Еще в момент, когда Моркем представлял третий дивизион по силе, о своем желании приобрести этот клуб объявил одиозный боксер Тайсон Фьюри.

Британский чемпион мира, которому вскоре предстоит выйти в ринг против украинца Александра Усика, проживает в этом городе и поддерживает местную футбольную команду.

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