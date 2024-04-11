Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля

Наставник лиссабонского Спортинга Рубен Аморим, который сейчас считается фаворитом на пост тренера Ливерпуля в следующем сезоне, высказался о переговорах с руководством "красных".

По словам 39-летнего португальца, никаких разговоров с боссами мерсисайдцев у него пока не было.

Читай также: Ливерпуль определился с возможными заменами Салаха

"Я не встречался с Ливерпулем, не имел никакого собеседования и не имею договоренности. Это неправда.

Я тренер Спортинга. Я хочу побеждать здесь, и я не встречался ни с одним клубом. Никакой договоренности нет.

Заканчивайте с этой историей. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем", - сказал Аморим.

Отметим, что Рубен стал фаворитом после того, как Хаби Алонсо подтвердил, что останется в Байере в следующем сезоне. Ранее была информация, что рулевой Спортинга уже договорился о 3-летнем контракте с английским топ-клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!