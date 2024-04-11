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Новый фаворит на замену Клоппу отрицает наличие переговоров с руководством Ливерпуля

Рубен Аморим не имеет никаких договоренностей с "красными"
Сегодня, 17:55
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Наставник лиссабонского Спортинга Рубен Аморим, который сейчас считается фаворитом на пост тренера Ливерпуля в следующем сезоне, высказался о переговорах с руководством "красных".

По словам 39-летнего португальца, никаких разговоров с боссами мерсисайдцев у него пока не было.

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"Я не встречался с Ливерпулем, не имел никакого собеседования и не имею договоренности. Это неправда.

Я тренер Спортинга. Я хочу побеждать здесь, и я не встречался ни с одним клубом. Никакой договоренности нет.

Заканчивайте с этой историей. Это последний раз, когда я говорю о своем будущем", - сказал Аморим.

Отметим, что Рубен стал фаворитом после того, как Хаби Алонсо подтвердил, что останется в Байере в следующем сезоне. Ранее была информация, что рулевой Спортинга уже договорился о 3-летнем контракте с английским топ-клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Рубен Аморим

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