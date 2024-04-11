Ман Сити обгоняет другие клубы в погоне за звездой Баварии

Мусиала и сам не прочь перебраться в АПЛ.

Манчестер Сити лидирует в гонке за Джамалом Мусиалой, пишет Independent.

Напомним, что хавбек Баварии не хочет подписывать новый контракт, пока не получит гарантии того, что проект в Мюнхене способен конкурировать с другими грандами.

При этом, ранее сообщалось, что Мусиала не прочь продолжить карьеру в АПЛ, ведь он родился и до 17 лет жил в Лондоне. Основными претендентами на игрока считаются Сити и Ливерпуль.

Однако у "горожан" более выигрышная позиция, так как они могут легко удовлетворить запросы Баварии. Летом клуб планирует подписать двух атакующих игроков, один из которых - Мусиала.

Кроме немца, Сити рассматривает Лукаса Пакета из Вест Хэма и Майкла Олисе из Кристал Пэлас.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда.

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