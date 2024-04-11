iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ман Сити обгоняет другие клубы в погоне за звездой Баварии

Мусиала и сам не прочь перебраться в АПЛ.
Сегодня, 20:35
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Манчестер Сити лидирует в гонке за Джамалом Мусиалой, пишет Independent.

Напомним, что хавбек Баварии не хочет подписывать новый контракт, пока не получит гарантии того, что проект в Мюнхене способен конкурировать с другими грандами.

При этом, ранее сообщалось, что Мусиала не прочь продолжить карьеру в АПЛ, ведь он родился и до 17 лет жил в Лондоне. Основными претендентами на игрока считаются Сити и Ливерпуль.

Однако у "горожан" более выигрышная позиция, так как они могут легко удовлетворить запросы Баварии. Летом клуб планирует подписать двух атакующих игроков, один из которых - Мусиала.

Кроме немца, Сити рассматривает Лукаса Пакета из Вест Хэма и Майкла Олисе из Кристал Пэлас.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джамал мусиала

Статьи по теме

Дриблинг и точность: юная звезда Баварии показал свои навыки в баскетболе Дриблинг и точность: юная звезда Баварии показал свои навыки в баскетболе
Манчестер Сити хочет видеть в своих рядах главного таланта Баварии Манчестер Сити хочет видеть в своих рядах главного таланта Баварии
Вундеркинд Баварии заинтересовал европейские гранды Вундеркинд Баварии заинтересовал европейские гранды
Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Очередной центрбек Манчестер Юнайтед получил травму
Европа22:40
Инсайдер рассказал, когда Нойер завершит карьеру
Европа22:29
Директор сборной Германии прокомментировал будущее Нагельсманна
Европа22:15
Чемпион мира - о Мбаппе: Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов
Европа21:59
Президент УЕФА: Я получал угрозы из-за Суперлиги
Лига конференций21:57
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос обыграл Фенербахче, Фиорентина не справилась с Викторией
Теннис21:40
Кубок Билли Джин Кинг-2024: онлайн-трансляция Украина - Румыния
Европа21:33
Голкиперу ПСЖ разрешили вернуться к тренировкам после страшной травмы головы
Европа21:15
Языковая компания уволила экс-помощника Симеоне за оскорбление Ямаля
Европа20:58
Ряд топ-клубов Европы интересуются бразильским талантом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK