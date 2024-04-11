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ПСЖ близок к подписанию дорогостоящего форварда

Ничто не мешает парижанам приобрести Виктора Осимхена.
Сегодня, 18:35
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

ПСЖ практически не сомневается в подписании Виктора Осимхена, пишет Il Mattino.

Между президентами ПСЖ и Наполи существуют хорошие отношения, потому парижский клуб не ожидает никаких осложнений по сделке.

Парижане готовы заплатить за нигейрица около 120 млн евро, а самому игроку предложить 4-летний контракт с 13-ю млн евро в год без учета бонусов.

Сам же Осимхен, предположительно, считает именно ПСЖ своим будущим клубом, потому и здесь проблем не должно быть.

Ранее также сообщалось, что Интер также может пополнить свои ряды новым форвардом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Виктор Осимхен

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