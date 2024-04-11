Ряд топ-клубов Европы интересуются бразильским талантом

Полузащитник бразильского Коринтианса Брено Бидон может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Хорхе Никола, Бавария, Боруссия Дортмунд, Барселона и Арсенал сделали запрос бразильскому клубу, но еще не присылали официального предложения.

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Все 4 клуба также контактировали с агентом местного игрока, чтобы выразить свой интерес.

Отмечается, что в контракте 19-летнего Бидона есть клаусула в размере 50 млн евро. "Всемогущие" не собираются отпускать Брено просто так, и хотят чтобы он продолжил свое развитие в родном клубе.

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