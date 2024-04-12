Травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате

Мюнхенская Бавария может остаться без одного из достаточно важных игроков летом.

Как сообщает издание Bild, Кингсли Коман имеет планы покинуть клуб после завершения этого сезона. Француз хочет поиграть в Англии или Испании

Вингер намерен выступать в одной из этих стран потому, что он уже выиграл чемпионство в Германии (восемь раз, собственно, именно с Баварией - прим.), в Италии (дважды с Ювентусом - прим.) и во Франции (также дважды с ПСЖ - прим.)

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Так что, именно титулов АПЛ и Ла Лиги не хватает Кингсли, чтобы выиграть все пять топ-чемпионатов.

Отметим, что в этом сезоне Коман провел лишь 26 матчей, забив 5 голов и отдав 3 ассиста

Стоит сказать, что 26-летний исполнитель является довольно травматичным. За карьеру у него было 44 повреждений различной тяжести, 4 из которых именно в этом сезоне.

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