iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате

Кингсли Комана привлекает возможность игры в АПЛ или Ла Лиге.
Сегодня, 01:06
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Мюнхенская Бавария может остаться без одного из достаточно важных игроков летом.

Как сообщает издание Bild, Кингсли Коман имеет планы покинуть клуб после завершения этого сезона. Француз хочет поиграть в Англии или Испании

Вингер намерен выступать в одной из этих стран потому, что он уже выиграл чемпионство в Германии (восемь раз, собственно, именно с Баварией - прим.), в Италии (дважды с Ювентусом - прим.) и во Франции (также дважды с ПСЖ - прим.)

Читай также: Фанаты Арсенала толпой избили болельщика Баварии на трибунах

Так что, именно титулов АПЛ и Ла Лиги не хватает Кингсли, чтобы выиграть все пять топ-чемпионатов.

Отметим, что в этом сезоне Коман провел лишь 26 матчей, забив 5 голов и отдав 3 ассиста

Стоит сказать, что 26-летний исполнитель является довольно травматичным. За карьеру у него было 44 повреждений различной тяжести, 4 из которых именно в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Кингсли Коман

Статьи по теме

Ряд топ-клубов Европы интересуются бразильским талантом Ряд топ-клубов Европы интересуются бразильским талантом
Автор гола в ворота Арсенала не поможет Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Автор гола в ворота Арсенала не поможет Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Бавария продлит контракт с преемником Нойера и снова отправит его в аренду Бавария продлит контракт с преемником Нойера и снова отправит его в аренду
Результативная мировая Арсенала и Баварии в обзоре матча Лиги чемпионов: видео голов и лучших моментов Результативная мировая Арсенала и Баварии в обзоре матча Лиги чемпионов: видео голов и лучших моментов
Помочь журналистам

Видео

Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов
Два в ворота Лунина и комбинация Барсы: претенденты на звание Голы недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа01:06
Травматичный вингер Баварии хочет попробовать свои силы в новом чемпионате
Европа00:58
Дети Кейна попали в ДТП, пока их отец отправился на матч с Арсеналом
Европа00:38
Трубин - худший игрок Бенфики в игре против Марселя по версии SofaScore
Лига Европы00:35
Ван Дейк: Если не верить в камбэк, то нет смысла ехать в Италию
Лига Европы00:30
Лига Европы-2023/24: Бенфика справилась с Марселем, Ливерпуль сенсационно уступил Аталанте
Лига конференций00:27
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос, Астон Вилла и Брюгге выиграли в своих матчах
Лига Европы00:03
Рома создала основу для прохода в полуфинал перед ответным матчем с Миланом, победив в первой игре
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Бенфика с Трубиным обыграла дома Марсель, оформив комфортное преимушество перед ответным матчем
Лига Европы23:54
Байер уверенно разнес Вест Хэм в первом матче четвертьфинала ЛЕ
Лига Европы23:50
Аталанта неожиданно разгромила Ливерпуль на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK