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Партнер Забарного установил новый клубный рекорд Борнмута

Доминик Соланке проводит свой лучший с отрывом сезон в элитном дивизионе.
Сегодня, 20:36
Доминик Соланке
Доминик Соланке

В рамках 32-го тура Чемпионата Англии Борнмут на своем поле принимает Манчестер Юнайтед.

"Вишни" открыли счет по ходу первого тайма встречи благодаря усилиям Доминика Соланке.

Для английского форварда этот гол стал 17-ым в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, Соланке обогнал по количеству голов в одной кампании чемпионата Англии Джошуа Кинга, который забивал за Борнмут 16 мячей в сезоне-2016/17

На момент написания новости в матче перерыв. Борнмут лидирует со счетом 2:1. Кроме Соланке также забивали Джастин Клюйверт и Бруну Фернандеш.

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