Трубин неожиданно остался в запасе на матч Чемпионата Португалии

Рогер Шмидт проводит максимальную ротацию в игре против аутсайдера.

В рамках 29-го тура Чемпионата Португалии Бенфика сыграет против аутсайдера лиги Морейренсе.

Главный тренер "орлов" решил провести ротацию в данном матче, выпустив на большинство позиций резервных игроков.

"Пострадал" от этого решения и Анатолий Трубин, который остался на скамейке запасных, а его место в воротах занял Самуэль Соареш.

Матч начнется в 22:30 по Киеву.

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