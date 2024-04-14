iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин неожиданно остался в запасе на матч Чемпионата Португалии

Рогер Шмидт проводит максимальную ротацию в игре против аутсайдера.
Вчера, 21:49
Getty Images
Getty Images

В рамках 29-го тура Чемпионата Португалии Бенфика сыграет против аутсайдера лиги Морейренсе.

Главный тренер "орлов" решил провести ротацию в данном матче, выпустив на большинство позиций резервных игроков.

"Пострадал" от этого решения и Анатолий Трубин, который остался на скамейке запасных, а его место в воротах занял Самуэль Соареш.

Матч начнется в 22:30 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Интер неожиданно упустил победу над Кальяри Интер неожиданно упустил победу над Кальяри
Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом
Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам
Ман Юнайтед и Тоттенхэм следят за полузащитником из Чемпионшипа Ман Юнайтед и Тоттенхэм следят за полузащитником из Чемпионшипа
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Интер неожиданно упустил победу над Кальяри
Другие страны23:10
Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом
НБА23:04
Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам
Европа22:05
Ман Юнайтед и Тоттенхэм следят за полузащитником из Чемпионшипа
Европа21:49
Трубин неожиданно остался в запасе на матч Чемпионата Португалии
Европа21:23
Защитник Ромы упал на газон, схватившись за сердце
Европа21:09
Бавария не планирует назначать Зидана
Европа20:54
Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг
Европа20:30
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле и уступил лидерство Ман Сити
Европа20:25
Байер - чемпион Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK