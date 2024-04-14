Трубин неожиданно остался в запасе на матч Чемпионата Португалии
Рогер Шмидт проводит максимальную ротацию в игре против аутсайдера.
В рамках 29-го тура Чемпионата Португалии Бенфика сыграет против аутсайдера лиги Морейренсе.
Главный тренер "орлов" решил провести ротацию в данном матче, выпустив на большинство позиций резервных игроков.
"Пострадал" от этого решения и Анатолий Трубин, который остался на скамейке запасных, а его место в воротах занял Самуэль Соареш.
💺 Suplentes: Trubin, Diogo Spencer, António S., Florentino, Di María, Tengstedt, Rafa, Rollheiser e M. Leonardo.#SLBMFC • #LigaPortugalBetclic— SL Benfica (@SLBenfica) April 14, 2024
Матч начнется в 22:30 по Киеву.
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