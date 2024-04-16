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Гендиректор Байера рассказал, какой клуб возглавит Алонсо

Испанец возглавит бывшую команду.
Сегодня, 12:20
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Гендиректор Байера Фернандо Карро заявил, что Хаби Алонсо однажды возглавит Реал. 

"Я не сомневаюсь, что Хаби Алонсо однажды возглавит Реал. Только не знаю, когда. Но он окажется в Реале, я не сомневаюсь. Также возможно, что он будет тренировать Ливерпуль или Баварию".

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"Мы договорились, что будем общаться с другими клубами, только если к нам обратятся клубы, за которые он играл", – сказал Карро в эфире El Larguero.

Напомним, Алонсо привел Байер к первому в истории чемпионству, прервав гегемонию Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Хаби Алонсо

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