Гендиректор Байера рассказал, какой клуб возглавит Алонсо

Гендиректор Байера Фернандо Карро заявил, что Хаби Алонсо однажды возглавит Реал.

"Я не сомневаюсь, что Хаби Алонсо однажды возглавит Реал. Только не знаю, когда. Но он окажется в Реале, я не сомневаюсь. Также возможно, что он будет тренировать Ливерпуль или Баварию".

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"Мы договорились, что будем общаться с другими клубами, только если к нам обратятся клубы, за которые он играл", – сказал Карро в эфире El Larguero.

Напомним, Алонсо привел Байер к первому в истории чемпионству, прервав гегемонию Баварии.

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